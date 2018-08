Frank/Abicht vergaben den WM-Titel erst im Finish - © APA (OSV/Tobias Stoerkle)

Tanja Frank und Lorena Abicht haben am Samstag bei den Weltmeisterschaften im Segeln vor Aarhus in der 49er-FX-Klasse die Silbermedaille geholt. Gold ging an die Niederländerinnen Annemiek Bekkering/Annette Duetz, Bronze an die Britinnen Sophie Weguelin/Sophie Ainsworth. Frank/Abicht gingen als Gesamtführende in die letzte Wettfahrt und vergaben den WM-Titel erst im Finish.