Tankstelle in Anif überfallen: Fahndung nach Tätern

In Anif wurde eine Tankstelle überfallen. - © Bilderbox

Überfallen wurde am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Neu-Anif (Flachgau). Zwei Unbekannte bedrohten den Angestellten dabei mit einem Küchenmesser. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.