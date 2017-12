Tankstellenüberfall in Vorarlberg rasch geklärt

Bereits kurze Zeit nach der Tat hat die Polizei den mutmaßlichen Täter eines Tankstellenüberfalls in Rankweil (Bez. Feldkirch) verhaften können. Der Mann hatte am Samstag gegen 20.00 Uhr die Angestellte der Tankstelle mit einer Waffe bedroht und war zu Fuß mit Bargeld geflüchtet. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 32-jährigen, in Deutschland wohnhaften Mann.

Er hatte der Frau, wie sich herausstellte, eine Spielzeugwaffe vorgehalten. Nachdem sie ihm die Losung übergeben hatte, musste sie sich auf den Boden legen. Sie erlitt einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Zwei Kunden, die kurz nach der Tat bei der Tankstelle eintrafen, alarmierten die Polizei. Die Alarmfahndung führte bereits nach 20 Minuten zum Erfolg. Die Beute und die Waffe konnten sichergestellt werden. Der Mann sei umfassend geständig, so die Polizei, und habe finanzielle Probleme als Motiv angegeben. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen voraussichtlich noch am Sonntag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.