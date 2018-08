“Tante Ju”-Absturz: Bergungsarbeiten abgeschlossen

Alle 20 Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben - © APA (AFP)

Nach dem Absturz des Oldtimer-Flugzeuges “Tante Ju” in der Schweiz sind am Dienstag die Bergungsarbeiten am Piz Segnas abgeschlossen worden. Die Wanderwege sind wieder freigegeben, die Luftraumsperre wurde aufgehoben. Die zwanzig Todesopfer des Flugzeugunglücks vom Samstag, darunter drei Personen aus Österreich, sind geborgen und das Wrack abtransportiert worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit.