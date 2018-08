“Tante Ju”-Absturz – Schweizer Airline darf weiterfliegen

Bei dem Absturz kamen 20 Menschen ums Leben - © APA (AFP/CANTONAL POLICE OF GRISONS)

Nach dem Absturz des Oldtimer-Flugzeuges “Tante Ju” in der Schweiz am 4. August darf die Oldtimer-Fluglinie ab Freitag wieder den Flugbetrieb aufnehmen. Daran sind allerdings drei Auflagen des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) geknüpft. So müssen die verbleibenden zwei Flugzeuge der Oldtimer-Airline eine Flughöhe einhalten, die über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflughöhe liegt.