Tanztheater Pina Bausch zeigt Stücke anderer Künstler

Jeder Tänzer wirkt in einem der beiden Stücke mit, die fest ins Repertoire aufgenommen werden sollen. Nach dem Tod der weltberühmten Choreografin 2009 zeigt das Tanzensemble ihre Stücke weiter in der ganzen Welt. Die im Alter von 68 Jahren gestorbene Künstlerin hat 46 Stücke hinterlassen. Mehrere werden jährlich in Wuppertal und auf Tourneen, unter anderem in Asien, New York, Paris und London aufgeführt. Bis dato hatte das Ensemble in den 45 Jahren seines Bestehens keine abendfüllenden Arbeiten anderer Choreografen gezeigt.

