Die Polizei nahm den 30-Jährigen fest (Symbolbild). - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Nachdem er randalierte, stellte am Montag ein Detektiv in einem Geschäft am Salzburger Hauptbahnhof einen Mann zur Rede. Der 30-Jährige zückte dabei ein Messer und drohte damit, sich selbst zu verletzten.