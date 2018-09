Task Force gegen Menschenhandel: Bundesländertagung in Salzburg

Experten der Bundesländer tagten in der Salzburger Neuen Residenz zum Thema Kinderhandel im Kontext von Flucht und Migration. - © Land Salzburg/Stefan Mayer

Die Bundesländertagung der Task Force gegen Menschenhandel fand am Montag im Kuenburgsaal in der Neuen Residenz in der Stadt Salzburg statt. Schwerpunktthema war “Menschenhandel im Kontext von Flucht und Migration”.