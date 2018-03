Task Force zu Strafrecht nahm Arbeit zu härteren Strafen auf

Das novellierte Strafrecht soll evauliert werden, sagte Edtstadler - © APA

Die zur Reform des Strafrechts von der Regierung angekündigte Task Force hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen. Ziel sind härtere Strafen bei Sexual- und Gewaltverbrechen sowie Verbesserungen beim Opferschutz. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will zudem den Auftrag an die Task Force thematisch erweitern und sprach sich für ein härteres Vorgehen gegen ausländische Straftäter aus.