Taucher am Attersee vermisst: Wellen verhindern weitere Suche

Die Suche nach einem seit Freitag vermissten Taucher in Steinbach am Attersee (OÖ) ist bisher erfolglos verlaufen.Wegen des hohen Wellengangs konnten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag vorerst nicht im See weitersuchen.