Tauernautobahn nach Dieselaustritt komplett gesperrt: Stau

Am Donnerstagnachmittag musste die Tauernautobahn in Richtung Villach fast drei Stunden gesperrt werden. Der Grund: Im Ofenauertunnel bei Golling (Tennengau) wurde der Tankbehälter eines Lkws so stark beschädigt, dass 400 Liter Diesel ausliefen. Die Fahrbahn wurde dadurch gefährlich rutschig und musste gesperrt werden. Die Folge waren kilometerlange Staus.