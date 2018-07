Tauernklinikum: Keine Übernahme durch die SALK

Das Tauernklinikum ist der größte Gesundheitsversorger im Pinzgau. - © Neumayr/Archiv

Die Spitäler von Zell am See und Mittersill werden nicht in die Salzburger Landeskliniken (SALK) eingegliedert: Die Beteiligten kamen bei einem Arbeitsgespräch am Mittwoch zu dem Ergebnis, das die Stadtgemeinde Zell am See Eigentümerin des Tauernklinikums bleiben soll.