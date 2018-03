Tausende demonstrierten in Tschechien gegen Präsident Zeman

Der tschechische Präsident Milos Zeman ist umstritten - © APA (AFP)

Tausende Menschen haben am Mittwochabend in Prag und anderen tschechischen Städten gegen Staatspräsident Milos Zeman demonstriert. Sie protestierten vor allem gegen die Rede Zemans bei seiner Angelobung vergangene Woche, in der der Staatschef einige Medien, darunter das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen (CT), scharf angegriffen hatte.