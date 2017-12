Wie gewonnen so zerronnen - © APA (AFP)

4.000 Euro aus den Einnahmen einer Spielhalle sind in der niedersächsischen Stadt Wolfenbüttel frei verteilt worden. Das geschah allerdings nicht freiwillig, wie die Polizei in Salzgitter am Freitag mitteilte. Ein unvorsichtiger Mitarbeiter habe eine Plastikwanne mit dem Geld auf seinem Autodach stehen lassen, als er losfuhr. Das Behältnis rutschte während der Fahrt unbemerkt vom Dach.