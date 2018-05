Tausende Knochen von Kriegern in Dänemark entdeckt

Die Funde deuten auf eine rituelle Säuberung des Schlachtfeldes hin. - © APA/AFP/Aarhus University at Alken Enge/Peter JENSEN

Schnittwunden, Bissspuren und abgetrennte Beckenknochen: Forscher haben bei Ausgrabungen in Dänemark neue Erkenntnisse über eine Schlacht vor etwa 2.000 Jahren gewonnen. Tausende Knochen von mutmaßlich germanischen Kriegern seien in dem Sumpfgebiet in Jütland gefunden und analysiert worden, teilten die Wissenschafter in ihrer in der Fachzeitschrift “Pnas” erschienenen Studie mit.