Tausende Palästinenser beim “Marsch der Rückkehr”

Palästinenser machen ihrem Unmut Luft - © APA (AFP)

Tausende Palästinenser sind am Freitag zu den Massenprotesten im Gazastreifen gekommen. Die Menschen versammelten sich in der Nähe des Sicherheitszaunes an der Grenze zu Israel für den “Marsch der Rückkehr”. Die radikal-islamische Hamas will damit ihren Anspruch auf ein “Recht auf Rückkehr” für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern.