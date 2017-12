Tausende Polizisten und Soldaten zu Silvesterfeiern in Paris

Hohe Polizeipräsenz auf den Straßen - © APA (AFP)

Paris begeht Silvester unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. 7.900 Polizisten und Soldaten sollen die Feiern in der französischen Hauptstadt und den Vororten schützen, wie die Exekutive am Freitag ankündigte. Damit wollen die Behörden sowohl der Gefahr terroristischer Anschläge als auch Ausschreitungen entgegentreten – in den Silvesternächten werden in Frankreich immer wieder Autos angezündet.