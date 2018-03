Tausende Syrer warten auf Abtransport aus Rebellen-Enklave

Busse solllen die Menschen in den Nordwesten des Landes bringen - © APA (AFP)

In der syrischen Rebellen-Enklave Ost-Ghouta warten über 5.000 Kämpfer und deren Familien auf den Abtransport aus dem weitgehend zerstörten Gebiet. Die Kämpfer der Gruppe Failak al-Rahman und ihre Angehörigen seien schon am Sonntag in 77 Busse eingestiegen, um in den Nordwesten des Landes gebracht zu werden, wo die Rebellen noch einige Gebiete kontrollieren, berichteten staatliche Medien.