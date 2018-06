Tauziehen bei Volksbanken um etwaige Post-Kooperation

Die Post will in den nächsten Wochen ihren neuen Bank-Partner präsentieren, es gibt zwei Interessenten. Zwischen Volksbank und Post gibt es seit längerem Gespräche. Der Post kam ihr bisheriger Bankpartner, die BAWAG, abhanden.

Post soll sich mit 30 Prozent an Volksbank Wien beteiligen

Bei der Volksbank-Variante soll sich die Post laut “Standard” mit rund 30 Prozent an der Volksbank Wien beteiligen. Mit dem Verkaufserlös könnte diese ihre Schulden bei der Republik Österreich zurückzahlen. Von ursprünglich 300 Mio. Euro sind noch 234 Mio. offen, die bis 2023 in Tranchen zurückgezahlt sein müssen.

Westliche Volksbanken können Plan nichts abgewinnen

Die westlichen Volksbanken können dem Post-Plan aber nichts abgewinnen, schreibt die Zeitung. Bei dieser Variante müssten sie noch mehr von ihrer Eigenständigkeit aufgeben, die durch den strengen Haftungsverbund unter Federführung der Volksbank Wien als Zentralorganisation bereits geschrumpft ist. Laut “trend” ergibt ein von der Volksbank Vorarlberg in Auftrag gegebenes Gutachten, dass die Post-Variante samt Filialschließungen und Auslagerung von Kunden und Kundenbetreuern zur Post den drei Instituten “nachhaltigen, enormen Schaden” zufügen könnte.

Plan B unter dem Projektnamen “Restart” ausgetüftelt

Unter dem Projektnamen “Restart” haben die Volksbanken im Westen daher in den vergangenen Monaten ihren eigenen Plan B ausgetüftelt. Statt der Post-Variante schwebe ihnen eine recht radikale Variante vor, wie im Sektor kolportiert wird. In einer BAWAG-Variante würden die westlichen Sektorinstitute ihre Anteile an der Volksbank Wien an die BAWAG verkaufen. Weder Volksbank Wien noch die genannten Sektorinstitute und die BAWAG wollten laut “Standard” dazu etwas sagen.

Absage von Finanzministerium und Aufsicht

Finanzministerium und Aufsicht haben den “unausgegorenen Ideen” der Volksbanken im Westen allerdings schon eine Absage erteilt. Beide sind für die Post-Variante, schreibt die Zeitung. Der Bund, der rund 24 Prozent an der Volksbank Wien hält, will sein Geld zurückbekommen, und die Aufsicht sieht im Geschäftsmodell der Volksbanken überschaubare Aussichten für die Zukunft. Sie hält die Postbankvariante für wachstumsversprechend.

Das Machtwort dürfte nun die Volksbank Wien gesprochen haben. Sie ist weisungsbefugt und hat auch die Verpflichtung, Handlungen zu untersagen, die dem Verbund zuwiderlaufen. Das soll sie nun getan haben.

Am 19. Juni tagt der Aufsichtsrat der Volksbank Wien, er soll entscheiden, ob finale Verhandlungen mit der Post geführt werden. Vorausgesetzt, die ist angesichts der sektorinternen Turbulenzen noch an einem Deal interessiert.

(APA)