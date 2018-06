Fahndung nach brutaler Hammer-Attacke in Taxham

Wie die Polizei Salzburg am Montagnachmittag in einer Presseaussendung veröffentlichte, soll es bereits am Mittwoch, 13. Juni, gegen 23 Uhr zu dem Vorfall auf dem Spielplatz im Stadtteil Taxham nahe des Flughafens gekommen sein.

Brutaler Angriff auf Spielplatz in Taxham

Demnach habe ein Unbekannter die drei jungen Männer im Alter von 18 Jahren angesprochen und sie um eine Zigarette gebeten. Kurz darauf soll er mit einem Hammer auf das Trio losgegangen sein, berichteten die Opfer gegenüber der Polizei. Alle drei mussten sich im Landeskrankenhaus Salzburg behandeln lassen. Über den Grad ihrer Verletzungen ist nichts bekannt.

Polizei fahndet nach unbekanntem Angreifer

Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Verdächtigen. Laut Personenbeschreibung handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Österreicher. Er ist etwa 1,80 Meter groß und wird als eher dicker beschrieben. Er hat kurze Haare oder eine Glatze. Während der Attacke war der Unbekannte mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem soll er Raucher sein.

Auch mit einem privaten Aushang auf dem Spielplatz wird auf den Übergriff aufmerksam gemacht. Etwaige Hinweise werden an das Kriminalreferat Salzburg unter der Telefonnummer 059133553333 oder jede andere Dienststelle erbeten.