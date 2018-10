Taxi-Test in Wels ergibt schwere Verfehlungen

Auslöser für die Untersuchung waren gehäufte Beschwerden von Taxikunden beim Bürgercenter der Stadt Wels über bestimmte Betriebe (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein Taxi-Test in Wels hat schwere Verfehlungen ergeben. Unter anderem wurde mit Tempo 160 durch das Stadtgebiet gerast und bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Bei einem Mystery Shopping war nur bei fünf von 60 Fahrten alles in Ordnung. Das gaben die Auftraggeber, die Stadt Wels und die Wirtschaftskammer, in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag bekannt. Anzeigen folgen.