Team Europa verteidigte Laver-Cup-Titel mit 13:8 mit Erfolg

Team Europa jubelt über den Sieg - © APA (AFP/Getty)

Das Tennis-Team Europa hat am Sonntag seinen Titel beim Laver Cup mit 13:8 erfolgreich verteidigt. Nachdem die Weltauswahl am Finaltag in Chicago zunächst 8:7 in Front gegangen war, machten die Europäer mit Einzelsiegen jeweils im Match-Tiebreak von Roger Federer gegen John Isner sowie Alexander Zverev gegen Kevin Anderson den Sack zu. Novak Djokovic musste nicht mehr gegen Nick Kyrgios antreten.