Sergio Perez im Force India - © APA (AFP)

Das Formel-1-Team Force India ist zahlungsunfähig, der Betrieb kann aber vorerst weitergehen. Die Teilnahme von Force India an diesem Grand-Prix-Wochenende in Budapest könne ebenso weiterlaufen, teilte der Insolvenzverwalter FRP Advisory LLP am Samstag mit.