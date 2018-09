Techkonzerne gehen freiwillig gegen “Fake News” vor

Beschwerdemöglichkeiten von Nutzern sollen ausgeweitet werden - © APA

Sieben Monate vor der Europawahl haben Unternehmen der Internet- und Werbewirtschaft einen Verhaltenskodex vereinbart, um in der EU gegen Falschinformation in ihren Angeboten vorzugehen. Das am Mittwoch von der EU-Kommission veröffentlichte Dokument fordert insbesondere, Verbreiten von Falschinformationen in Online-Angeboten Werbeeinnahmen zu entziehen.