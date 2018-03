Teilnehmer von “Merkel muss weg”-Demo schwer verletzt

Wöchentliche Anti-Merkel-Demo rechter Aktivisten in Hamburg - © APA (dpa)

Zwei Unbekannte haben am Montagabend in Hamburg einen mutmaßlichen Teilnehmer einer sogenannten “Merkel muss weg”-Demonstration attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei in der Hansestadt am Dienstag mitteilte, schlugen und traten sie nach dem Ende der Veranstaltung in einem nahen U-Bahnhof auf den Kopf des 37-Jährigen ein. Dieser kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.