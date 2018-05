Teilweises Dieselfahrverbot in Bozen wird eingeführt

Der Stadtrat in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen hat am Montag den angekündigten Maßnahmenkatalog zur Senkung der Umweltverschmutzung und der Stickoxide erlassen. Darin vorgesehen ist auch ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bis zur Euro-Klasse 3. Dieses Verbot soll nur an Werktagen in den Hauptverkehrszeiten zwischen 7.00 und 10.00 Uhr sowie zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr gelten.

Ausgenommen sind Fahrzeuge von Unternehmen und Handwerkern. Das Paket soll dazu führen, dass der Verkehr im Stadtbereich flüssiger läuft. Es sollen auch neue Radwege entstehen, ein Metrobus ist geplant. In Erwägung gezogen werden auch neue Parkplätze am Stadtrand, der Bau einer neuen Seilbahn nach Jenesien, die Verwirklichung einer bereits seit Langem diskutierten Straßenbahn sowie eine Aufstockung der Kapazitäten auf der Bahnlinie Bozen-Meran. Der Beschluss muss noch zur Begutachtung ans Land übermittelt werden. Erst nach Überprüfung auf seine Rechtmäßigkeit können die Maßnahmen in Kraft treten. Noch offen ist, ob die Städte Leifers, Meran und Brixen nachziehen. (APA) Leserreporter Feedback