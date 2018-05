Telefonieren und Surfen wieder billiger

Wer mit dem günstigsten Tarif telefoniert, kann bis zu 46 Prozent sparen - © APA (dpa)

In den heimischen Mobilfunkmarkt ist wieder Schwung gekommen. Telefonieren und Surfen am Handy wurde gegenüber 2017 billiger, wie die Arbeiterkammer am Donnerstag zu einer Tarifauswertung mitteilte. Wer mit dem günstigsten Tarif telefoniert, kann demnach bis zu 46 Prozent sparen. Die Servicepauschalen, die bei größeren Anbietern anfallen, wurden teurer.