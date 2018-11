Telekom/Valora: Hochegger-Teilgeständnis zu Zahlungen an ÖVP

Sein Fehler sei gewesen, dass er damals nicht nachgefragt habe, räumte Hochegger ein. Die Agentur White House habe dann an ihn eine Rechnung über 96.000 Euro gestellt. Ihm sei gesagt worden, es sei eine Abschlagszahlung für eine Studie gewesen. Tatsächlich hatte die Agentur White House den Jugendwahlkampf der Bundes-ÖVP 2008 bestritten und schon einen Teil des Geldes von der ÖVP erhalten. Als dann das Telekom-Geld via Hocheggers Valora floss wurden die Zahlungen von der ÖVP rückabgewickelt.

Des weiteren hatte Hochegger über die Valora 24.000 Euro an die Agentur Headquarter für den Wahlkampf der damaligen ÖVP-Abgeordneten Karin Hakl überwiesen. Hakl war damals Telekom-Sprecherin der ÖVP. Die Rechnungen seien Scheinrechnungen gewesen, diesbezüglich bekenne er sich schuldig, sagte Hochegger. Die Richterin warf ein, es seien auch Kräutertöpfe bezahlt worden. Hakl selber bestreitet, Geld von der Telekom bekommen zu haben.

Die Zahlungen an die Agenturen White House und Headquarter habe er über die “Liquiditätsreserve” bei ihm geleistet. Diese Reserve – die Staatsanwaltschaft bezeichnet sie als “Schwarze Kassa” – wurde von der Telekom bestückt, die Verfügungsgewalt darüber hatten eine Handvoll Telekom-Manager. Es habe jedes Jahr drei große Aufträge der teilstaatlichen Telekom Austria gegeben, die Telekom habe ihm dabei mehr gezahlt als seine Leistung und sein Aufwand war. Dann habe er mit dem zusätzlichen Telekom-Geld Rechnungen zugeordnet, auch wenn es “spontane Bedürfnisse” gab, so Hochegger zu Richterin Marion Hohenecker am Donnerstag im Wiener Straflandesgericht.

Der Schöffensenat hat sich nach der Befragung zur Beratung zurückgezogen. Der Christgewerkschafter und der frühere Telekom-Manager, der aus der ÖVP zum Unternehmen kam, streben eine Diversion an.

Einem der fünf Angeklagten hat der Schöffensenat unterdessen eine Diversion angeboten: Der Christgewerkschafter hatte 138.000 Euro Telekom-Geld über die Gesellschaft Valora von Peter Hochegger erhalten. Für eine Diversion muss der frühere FCG-Funktionär nun 12.000 Euro zahlen sowie den Schadensbetrag zur Gänze zurückzahlen. Die Höhe der Geldbuße hätte maximal mit 18.000 Euro bemessen werden können, erläuterte Richterin Marion Hohenecker.

Der Staatsanwalt hat sich nicht geäußert. Er kann das Diversions-Angebot noch beeinspruchen, etwa wenn ihm die Höhe der Geldbuße nicht angemessen erscheint. Erst wenn der Staatsanwalt die Diversion nicht beeinsprucht und der Angeklagte alles gezahlt hat wird das Verfahren gegen ihn eingestellt – ohne Urteil. Damit ist er auch nicht vorbestraft.

Der Angeklagte fragte zunächst, ob er auch in Raten zahlen könne. Er wolle auch noch klären, ob er das Geld von der Steuer absetzen könne. An der Ratenzahlung werde es nicht scheitern, so die Richterin. Er nehme die Diversion an, sagte der ehemalige FCG-Funktionär: “Ich werde das Angebot annehmen, auch wenn es für mich sehr hoch ist”, sagte er und bedankte sich beim Hinausgehen noch beim Schöffensenat.

Der zweite Angeklagte, der ebenfalls Diversion beantragt hat, muss noch warten: Bei ihm sei der Sachverhalt noch nicht ausreichend geklärt, führte Richterin Marion Hohenecker aus. Beim früheren Public Affairs-Manager der Telekom, der zuvor jahrelang in der ÖVP tätig war, müssten noch Fragen betreffend der Zahlung des Wahlkampfs der damaligen ÖVP-Telekom-Sprecherin Karin Hakl mit Telekom-Geld geklärt werden. Zumindest Hakl müsse noch als Zeugin einvernommen werden. Der Angeklagte muss aber vorerst nicht mehr an der Verhandlung teilnehmen. Damit verbleiben nun noch Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer und die Ex-Lobbyisten Peter Hochegger sowie Walter Meischberger auf der Anklagebank.

Richterin Marion Hohenecker hatte sich zuvor wieder auf die Spurensuche der Zahlungen von der teilstaatlichen Telekom Austria an die ÖVP begeben. 100.000 Euro wurden der ÖVP zugesagt, das Telekom-Geld wurde für Wahlkämpfe der ÖVP verwendet. Der Hauptangeklagte Ex-Telekom-Festnetzchef Rudolf Fischer betonte, dass er davon ausgegangen sei, dass der Zahlung an die ÖVP eine Leistung gegenüberstand, welche habe er aber nicht überprüft. Er habe mit Sponsoring gerechnet, denn Parteispenden habe es von der Telekom nicht gegeben. Die Überprüfung sei Job seiner Mitarbeiter gewesen. Daraufhin wollte Hohenecker wissen, wie diese dies prüfen hätten sollen, wenn das Geld eben deswegen über die Hochegger-Firma Valora überwiesen wurde, damit niemand in der Telekom von der Zahlung etwas mitbekomme.

(APA)