Teleskope in neuer Sternwarte am Haunsberg angekommen

Die Teleskope wurden per Kran in die Kuppel gehoben. - © Haus der Natur

Kurz vor der Eröffnung der Sternwarte am Haunsberg (Flachgau) stand am Montag ein weiterer Meilenstein der Bauphase an: Mit den beiden Teleskopen wurden die Herzstücke der Sternwarte in die Kuppeln gehoben. Das größere der beiden Teleskope hat einen Spiegeldurchmesser von 1.000 Millimetern und wiegt 2.800 Kilogramm, das kleinere mit 400 Millimeter Spiegeldurchmesser wird seine Vorteile vor allem beim Beobachten und Fotografieren größerer Himmelsobjekte ausspielen.