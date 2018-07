Tempo 140: Unfallrisiko auf deutschen Autobahnen höher

Der VCÖ warnt vor Tempo 140 auf der Autobahn. - © Neumayr/MMV/Archivbild

Das Unfallrisiko auf deutschen Autobahnen ist höher als jenes in Österreich. Bei unseren Nachbarn kamen im Schnitt der vergangenen drei Jahre pro 1.000 Autobahnkilometer um 35 Prozent mehr Menschen ums Leben. Auch die Zahl der Unfälle und der Verletzten war deutlich höher. Zurückzuführen sei dies darauf, dass dort auf mehr als der Hälfte der Kilometer kein Tempolimit gibt, so der VCÖ am Montag.