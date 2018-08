Tempo 140: Zeitungsanzeige ohne Gurt beschäftigt Liste Pilz

Das Pilotprojekt Tempo 140 ist nicht unumstritten - © APA

Die Liste Pilz stößt sich an einer Annonce des Verkehrsministeriums, um das Pilotprojekt Tempo 140 auf Autobahnen zu bewerben. In der Gratiszeitung “Heute” war am Mittwoch auf einem Foto ein Mann am Steuer seines Autos zu sehen, der nicht angegurtet ist. Klubobmann Wolfgang Zinggl hat nun eine entsprechende parlamentarische Anfrage an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gestellt.