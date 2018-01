Tempokontrolle an Unfall-Hotspots für Hofer wünschenswert

Hofer kann sich mjehr Überwachung an bestimmten Punkten vorstellen - © APA (AFP)

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat sich am Mittwoch für die “wirkungsorientierte” Geschwindigkeitsüberwachung stark gemacht. “Auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gibt es eine Reihe an Unfall-Häufungspunkten, deren verstärkte Überwachung eine sinnvolle Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit darstellt”, sagte er in einer Aussendung.