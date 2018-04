Tengelmann-Chef spurlos verschwunden

Tengelmann-Chef Karl-Erivan W. Haub bei einer Pressekonferenz im Jahr 2003. - © dpa/dpaweb/dpa/Bernd Thissen

Der geschäftsführende Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wird seit Samstag in einem Skigebiet an der schweizerisch-italienischen Grenze vermisst. Das bestätigte eine Tengelmann-Sprecherin am Dienstagabend. “Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles, um ihn zu finden”, sagte sie. Zum Unternehmen gehören unter anderem auch der Textildiscounter Kik und die OBI-Baumärkte.