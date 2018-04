Tennengauer David Wallmann meistert längste Skitour der Welt

Zwischenzeitlich auch ohne Schnee - die Ski hatte David Wallmann dennoch immer dabei. - © Red Bull Content Pool

Der Tennengauer David Wallmann hat gemeinsam mit vier Kameraden in der Rekordzeit von nur 36 Tagen die Alpen überquert. Zu fünft tourten die Athleten von Reichenau an der Rax in Niederösterreich bis in die Hafenstadt an der Cote d’Azur, berichtete Red Bull.