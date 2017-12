Tennengauer landet nach Streit in Nachtlokal im Krankenhaus

Ein Streit ist in der Nacht auf den Heiligen Abend in Hallein eskaliert. - © Bilderbox

In einem Nachtlokal in Hallein (Tennengau) sind in der Nacht auf den Heiligen Abend zwei Lokalbesucher in einen heftigen Streit geraten. Der eskalierte derart, dass einer der beiden ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.