Tennis: Thiem trifft in Cincinnati auf Ungarn Fucsovics

Tennis-Profi Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Cincinnati am Mittwoch auf den Ungarn Marton Fucsovics. Die Nummer 48 der Weltrangliste setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen den polnischen Qualifikanten Hubert Hurkacz 4:6,6:3,7:6(6) durch. Der als Nummer acht gesetzte Niederösterreicher Thiem hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Auf ATP-Ebene wird es in Cincinnati das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler in einem Turnier-Hauptfeld sein. In der Qualifikation für Barcelona setzte sich Thiem gegen Fucsovics vor vier Jahren ebenso in zwei Sätzen durch wie 2012 bei einem Challenger in Marokko. (APA)