Tenor Andrea Bocelli gab Benefiz-Konzert in Verona

Der italienische Tenor Andrea Bocelli hat am Samstag ein Benefiz-Konzert für die Finanzierung von Bildungsprojekten auf Haiti gegeben. 200 zahlende Gäste, die Hälfte davon aus den USA, beteiligten sich am “Celebrity First Night”-Abend. Das Konzert wird am Sonntagabend von RAI 1 ausgestrahlt.