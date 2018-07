Terminal 2 an Münchner Flughafen vorübergehend geräumt

Chaos am Münchner Flughafen - © APA (dpa)

Der Terminal 2 am Münchner Flughafen ist Samstag früh vorübergehend geräumt worden, weil sich eine unbekannte Frau unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die deutsche Bundespolizei stoppte deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal und räumte den Bereich. Gegen Mittag wurden die Passagierkontrollen wieder aufgenommen.