Terrier biss Frauchen Nasenspitze ab: LKH Graz nähte sie wieder an

Die Nasenspitze konnte erfolgreich wieder angenäht werden. - © APA/LKH-UNIV. KLINIKUM GRAZ/WERNER STIEBER

Bei der Fellpflege hat ein kleiner Terrier seinem Frauchen in der Steiermark die Nasespitze abgebissen. Chirurgen des LKH Graz haben ihr diese unter dem Mikroskop wieder angenäht. Die Suche nach geeigneten Blutgefäßen für die Durchblutung sei dabei wie die Suche “nach der Nadel im Heuhaufen” gewesen, teilte das LKH am Mittwoch in einer Aussendung mit.