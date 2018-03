Terror-Gedenken in Großbritannien

Schweigeminute der Parlamentarier - © APA (AFP)

Ein Jahr nach Beginn der Serie von Terroranschlägen in Großbritannien ist am Donnerstag an mehreren Orten der Opfer gedacht worden. So hielten die Parlamentarier in London eine Schweigeminute ab, an den Anschlagsorten sollte zudem die Botschaft “#LondonUnited” (London vereint) projiziert werden. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan rief zum weiteren Zusammenhalt auf.