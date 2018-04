Tesla-Chef zeigt sich nach Model-3-Problemen reumütig

Musk: "Menschen sind unterbewertet" - © APA (AFP)

Tesla-Chef Elon Musk hat eingeräumt, dass die Produktionsprobleme beim neuen Elektroauto Model 3 von übertriebener Automatisierung verschärft wurden. In einem CBS-Interview bestätigte Musk, dass Roboter die Fertigung in einigen Fällen verlangsamt hätten: “Wir hatten dieses verrückte, komplexe Netzwerk von Laufbändern. Und es funktionierte nicht, also sind wir es losgeworden.”