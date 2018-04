Tesla-Fahrer testet Autopilot auf “furchtbarster” Straße in Wien

Die Wiener Höhenstraße ist eine Aussichtstraße, die von der Marswiese im 17. Bezirk bis zum Leopoldsberg im 19. Bezirk führt und ist mit 15 Kilometern die längste Straße Wiens. Perfekte Gelegenheit für einen Autofahrer, den neuen Autopiloten von Tesla zu testen. Die Fahrt hat er in einem sechsminütigen Video aufgezeichnet, gefahren ist der Autopilot mit Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50 km/h. Das Video hat bereits mehr als 55.000 Aufrufe.

Mögliche rechtliche Folgen

Bei Fahrten mit Autopilot ist vorgeschrieben, dass der Lenker die Hände weiterhin am Lenkrad haben muss. Darauf weist auch der Autopilot im Video den Fahrer des Öfteren hin. Ob das auch der Fall ist, ist in dem Clip nicht ersichtlich. Nur auf Teststrecken, dürfen die Hände weg vom Lenkrad, berichtet “derstandard.at” Eine solche gibt es in Wien allerdings nicht. Aus dem Verkehrsministerium heißt es dazu, dass die Verantwortung weiterhin beim Fahrzeuglenker liegt: Nicht beim Autopilot.

Autopilot macht negative Schlagzeilen

Eine Reihe von teils tödlichen Unfällen haben die Diskussion um den Tesla-Autopiloten zuletzt dominiert. Vor gut einer Woche starb ein Autofahrer, als er im Autopilot-Modus gegen eine Leitschiene prallte. Er wurde anschließend von einem anderen Auto erfasst und kollidierte mit einem dritten Beteiligten. Auch im Mais 2016 kam es mit dem Tesla-Autopiloten zu einem tödlichen Zwischenfall. Bei dem Aufsehen erregenden Unfall hatte das auf Autopilot gestellte Auto hatte nicht abgebremst, als ein Lkw vor ihm auf einer Kreuzung die Straße passierte.

(APA/SALZBURG24)