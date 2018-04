Tesla setzt erneut Produktion von Model 3 aus

Mit seinem Model 3 will der Elektroautobauer den Durchbruch auch jenseits des Luxussegments schaffen. Das Internetportal BuzzFeed hatte zuvor berichtet, dass die Model-3-Produktion in Fremont im US-Staat Kalifornien für “vier oder fünf Tage” gestoppt worden sei. Die Beschäftigten seien von der Ankündigung überrascht worden, berichtete die Online-Seite. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, es sei ein “Fehler” gewesen, bei der Model-3-Fertigung auf “exzessive Automatisierung” zu setzen.

Tesla verpasst neuerlich Produktionsziel

Die Limousine, die mit einem Startpreis von 35.000 Dollar (rund 28.300 Euro) erschwinglicher sein soll als die bisherigen Tesla-Modelle, ist für den US-Elektroautobauer ein wichtiger Baustein, um auch auf dem Massenmarkt Fuß zu fassen. Allerdings hatte Tesla seine Produktionsziele immer wieder verschieben müssen. Zuletzt liefen wöchentlich etwa 2.000 Fahrzeuge vom Band. Langfristig strebt Tesla eine wöchentliche Stückzahl von 10.000 Model-3-Fahrzeugen an und von 5.000 pro Woche noch heuer.

(APA/ag.)