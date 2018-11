„Teurer Tod”: Die finanziellen Folgen eines schmerzlichen Verlusts

Nach einem Todesfall ist dies spätestens am nächstfolgenden Werktag beim zuständigen Standesamt zu melden.

Unterlagen, die ihr dazu benötigt:

Geburtsurkunde

Nachweis des Hauptwohnsitzes (bei Wohnsitz im Ausland)

Staatsbürgerschaftsnachweis

Heiratsurkunde

Sterbeurkunde

Scheidungsurteil

Vorbereitung der Bestattung und Parten

Verstirbt ein naher Angehöriger zu Hause, muss nach dem zuständigen Arzt auch ein Bestattungsunternehmen kontaktiert werden, der den Leichnam abholt. Den Irrglauben, das Bestatter ortsgebunden sind und nicht die freie Wahl besteht, zerstreut die städtische Bestattung Salzburg gegenüber SALZBURG24. Grundsätzlich kann jeder Bestatter an jedem Friedhof eine Beerdigung durchführen, aber meist werden die ortsansässigen Unternehmen gewählt, da diese über die nötige Infrastruktur vor Ort verfügen und so kostengünstiger bleiben.

Um die Familie und den Freundes- und Bekanntenkreis des Verstorbenen über den Trauerfall zu informieren, gibt die Familie Parten und Sterbebilder in Druck. Durchschnittlich kann man bei 100 Parten mit 120 Euro und für 200 Sterbebilder mit 250 Euro rechnen.

Erdbestattung oder Einäscherung

Ob ein Mensch nach seinem Ableben in einem Sarg bestattet oder eingeäschert werden möchte, wurde oft bereits testamentarisch geregelt oder die nächsten Angehörigen über den Wunsch informiert. In beiden Fällen muss ein Sarg besorgt werden. Durchschnittlich sind für einen Sarg ab 550 Euro zu bezahlen, nach oben hin ist die Grenze aber nahezu offen.

Für die Einäscherung im städtischen Krematorium am Kommunalfriedhof kommen noch etwa 1.600 bis 1.700 Euro hinzu. Ein Urnengefäß kostet in etwa 80 bis 400 Euro. Muss der Leichnam erst von beispielsweise Zell am See nach Salzburg überführt werden, sind noch Kosten für die Überführung hinzuzurechnen.

Die letzte Ruhestätte

Der größte Friedhof in der Stadt Salzburg, der Kommunalfriedhof, bietet mehrere Möglichkeiten der letzten Ruhestätte. Insgesamt gibt es weitere fünf städtische Friedhöfe in Salzburg – Aigen, Gnigl, Maxglan, Morzg und der Sebastiansfriedhof.

Neben traditionellen Erd- und Urnengräbern sowie Grüften, stehen auch alternative Grabarten wie Kolumbarienanlagen, Urnenstelen, halbanonyme Baumhainbestattung und die anonyme Urnenwiesen-Bestattung zur Auswahl.

In Kolumbarienanlagen oder Urnenstelen können mehrere Urnen gleichzeitig bestattet werden. Die Pflege übernimmt die Friedhofsverwaltung, die Nischen bzw. die säulenförmigen Denkmäler können aber individuell gestaltet werden.

Asche geht in Baumwurzel über

Für naturnahe Bestattungen steht am Kommunalfriedhof eine speziell ausgewiesene Rasenfläche zur Verfügung. Bei der halbanonymen Baumhain-Bestattung werden biologisch abbaubare Urnen beigesetzt – die Asche gelangt nach Abbau der Urne in den Wurzelbereich der Bäume. Erinnerungstafeln können angebracht werden. Bei der anonymen Bestattung erfolgt die Beisetzung namenlos.

Seebestattung, das Verstreuen der Asche sowie die Verarbeitung der Asche zu Diamanten sind in Österreich zurzeit noch nicht möglich.

Das kostet eine Bestattung

Die Kosten, die für die Trauerfamilie anfallen, unterscheiden sich je nach Bestattungsart und werden in der Friedhofsgebührenverordnung der Stadt Salzburg wie folgt aufgelistet:

Für die Beerdigung in

Familiengräbern: 636 Euro

gemauerten Grabstellen: 351,10 Euro

Freigräbern: 212,50 Euro

Für die Urnenbeisetzung einer Urne: 78,30 Euro

Für die Beisetzung einer Urne in eine anonyme oder halbanonymen Bestattungsanlage: 604,30 Euro

Bei der Trauerzeremonie am Friedhof fallen noch zusätzlich Kosten für Nutzung der Aussegnungshalle sowie Geläute und Musik an.

Soll die Urne außerhalb eines Friedhofes bestattet werden, sind laut der Salzburger Verwaltungsabgaben- und Kommissionsgebührenverordnung 2018 250 Euro für die Genehmigung zu entrichten.

Die Grabmiete

Da die Grabstellen nicht mit der so genannten Beisetzungsgebühr für mehrere Jahre finanziell abgegolten sind, kommt auf die Erben eine Grabstellen(erneuerungs-)gebühr zu. Diese entspricht einer Grabmiete, die die Nutzung der Grabstelle für zehn Jahre abdeckt.

Für Familiengräber sind in der Stadt Salzburg je nach Lage am Friedhof ab 315,90 Euro (III. Ordnung; I. Ordnung entspricht 627,90 Euro) zu entrichten. Gemauerte Grabstellen – Grüfte – schlagen ab 1.863 Euro zu Buche. Für Arkadengrüfte sind gar 3.800,30 Euro zu berappen. Die Grabstellengebühr für Aschegräber beginnt ab 193 Euro (III. Ordnung). Die Miete einer Urnensäule – für fünf Urnen – kostet 612,10 Euro.

Da dieses Ansuchen auf die Nutzung der Grabstelle auch von einem bürokratischen Prozess begleitet wird, sind auch noch Verwaltungsabgaben zu entrichten.

Kosten hängen vom Friedhof ab

Die Kosten hängen immer vom jeweiligen Friedhof ab und können für das Land Salzburg nicht pauschalisiert werden. Die Stadt Hallein veranlagt etwa für ein Reihengrab (bis zu zwei Särge) 260 Euro, für Randgräber (bis zu zwei Särge) sind 520 Euro zu bezahlen.

Pflege der Grabstelle

Die Friedhofsordnung der Stadt Salzburg verpflichtet die Erben des Weiteren zur Grabpflege. Das Grab muss in einem würdigen, dem Friedhof entsprechenden und gepflegten Zustand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind zu entsorgen. Umwelt-, pflanzen- oder steinschädigende Mittel dürfen auf den städtischen Friedhöfen nicht verwendet werden.