Texaner sucht im Darknet Opfer für Leichenschändung und Kannibalismus

Im Darknet war ein Polizist auf die Suchanzeige des Texaners gestoßen (Symbolbild). - © APA/Helmut Fohringer/Archiv

Über eine Suchanzeige im Darknet hat ein Mann in den USA nach einem jungen Mädchen gesucht, das er töten, schänden und dann verspeisen wollte. Der 21-Jährige aus dem US-Staat Texas wurde festgenommen, nachdem ein Undercover-Polizist ihm zum Schein seine Tochter für das Verbrechen angeboten hatte, wie die Polizei in Florida am Dienstag mitteilte.