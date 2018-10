Textilfabrikant kämpft in Salzburg gegen schlechten Ruf

In Bagladesch habe sich vieles geändert, erklärt ein Textilhändler in Salzburg. - © APA/AFP/Munir UZ ZAMAN

Über Jahre hinweg hat die Bekleidungsindustrie in Bangladesch für negative Schlagzeilen gesorgt: Unwürdige Arbeitsbedingungen, Hungerlöhne, verheerende Brände, schließlich der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza im April 2013, bei dem 1.135 Menschen starben. Ein Unternehmer kämpft nun in Salzburg gegen den schlechten Ruf der Branche in seinem Land an.