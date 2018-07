Thailändische Höhle – Fußball-Teamkollegen trainieren wieder

Nachdem ihre Freunde außer Gefahr sind, wird wieder gespielt - © APA (AFP)

Die Teamkollegen der zwölf jungen Fußballspieler, die in einer spektakulären Aktion mit ihrem Trainer aus einer thailändischen Höhle gerettet wurden, haben wieder mit dem Training begonnen. Nun, da sie ihre Freunde in Sicherheit wüssten, seien seine übrigen Spieler guter Dinge, sagte Nopparat Khantavong, Cheftrainer des Teams “Wildschweine”, beim Training am Donnerstagabend.