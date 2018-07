Thailändische Höhle – Laut Ministerium sechs Buben gerettet

Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran: Insgesamt sechs Buben haben die Höhle bereits verlassen, wie ein Vertreter des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag sagte. Damit sitzen nun noch sechs Kinder und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest.