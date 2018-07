Thailand schickte vier Durian-Stinkfrüchte ins All

Die Frucht ist ob ihres bestialischen Gestanks gefürchtet - © APA (AFP)

Geruchspremiere im Weltraum: Thailand hat zum ersten Mal die Stinkfrucht Durian ins All geschickt. Insgesamt wurden vier Exemplare mit einer privaten US-Rakete in den Weltraum befördert, wie das private Raumfahrtunternehmen Mu Space am Freitag in Bangkok mitteilte.