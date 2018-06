Thalia-Theater in Hamburg wird zum 175. Jubiläum saniert

1912 wurde ein größeres Theater am heutigen Gerhart-Hauptmann-Platz erbaut und von Leopold Jessner eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus weitgehend zerstört, Ende der 1950er Jahre restauriert und im Dezember 1960 wiedereröffnet. In der kommenden Spielzeit 2018/19 will man das Jubiläum mit einer Art Best-of feiern. Zu sehen sind Erfolgsstücke wie “Das achte Leben (Für Brilka)” von Nino Haratischwili, “Der Schimmelreiter” von Theodor Storm (Regie: Johan Simons) oder “Faust I und Faust II” von Goethe (Regie: Nicolas Stemann). Eröffnet wird die neue Saison mit der Uraufführung “Orpheus” (Regie: Antú Romero Nunes).

(APA/dpa)